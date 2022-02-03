В Башкирии в снежный плен попал автомобиль с беременной женщиной
Уфа, 3 февраля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Автомобиль с беременной женщиной попал в снежный плен в Башкирии. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
Светлана Шаповалова
Снег и метели в Барнауле к вечеру только усилились
Сообщается, что поздно вечером 2 февраля спасатели Аургазинского района получили информацию о том, что в селе Исмагилово автомашина застряла в снежном заносе. В автотранспортном средстве находилась беременная женщина.
Отмечается, что автомобиль оперативно извлекли из снежного плена. К счастью обошлось без погибших и пострадавших.
Спасатели рекомендуют жителям не выезжать без острой необходимости в условиях метели, снегопада, ограниченной видимости и гололеда.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии ожидается метель.