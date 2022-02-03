Уфа, 3 февраля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Автомобиль с беременной женщиной попал в снежный плен в Башкирии. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

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Сообщается, что поздно вечером 2 февраля спасатели Аургазинского района получили информацию о том, что в селе Исмагилово автомашина застряла в снежном заносе. В автотранспортном средстве находилась беременная женщина.

Отмечается, что автомобиль оперативно извлекли из снежного плена. К счастью обошлось без погибших и пострадавших.

Спасатели рекомендуют жителям не выезжать без острой необходимости в условиях метели, снегопада, ограниченной видимости и гололеда.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии ожидается метель.