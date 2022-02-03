Оренбург, 3 февраля, 2022, 10:54 — ИА Регнум. В Оренбургской области временно ограничили движение транспорта по участку федеральной трассы М-5 «Урал». Причиной для такой меры стала непогода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

56.mchs.gov.ru Метель

На территории области наблюдается сильный снегопад, мощный ветер и низовая метель. С 12:00 по местному времени (10:00 мск) 3 февраля введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта на участке с 1194-го км (н.п. Северное, Оренбургская область) по 1281-й км (н.п. Октябрьский, граница Башкирии и Татарии) трассы М-5 «Урал» в Оренбургской области и Татарии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 1 февраля также из-за ненастья и плохой видимости перекрывали участок федеральной дороги. В этот день полицейские помогли автобусу с детьми преодолеть проблемный участок.