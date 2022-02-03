Биробиджан, 3 февраля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Четыре учреждения профобразования Еврейской автономии стали участниками нацпроекта «Образование». В 2022 году на обновление в них материально-технической базы намерены потратить более 41 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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На эти деньги будет обновлено оснащение восьми мастерских в технологическом и политехническом техникумах Биробиджана, сельскохозяйственного техникума села Ленинское и многопрофильного лицея села Амурзет. Помимо учебно-лабораторного оборудования также будут приобретены мебель, ноутбуки и многофункциональные устройства. Новое оснащение позволит проводить демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills и соревнования по профессиональному мастерству, отметил заместитель начальника департамента образования Еврейской автономной области Илья Карепов.

«Наш техникум стал участником федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». В 2022 году намечено обновление двух учебных мастерских по направлениям предпринимательство и парикмахерское искусство. Обновление материально-технической базы позволит улучшить профессиональную подготовку студентов и у них появится возможность принимать участие в чемпионатах WorldSkills по данным компетенциям. Это значит, что мы сможем проводить демонстрационные экзамены в соответствии со стандартами чемпионата молодых профессионалов. Оборудование, которое мы планируем закупить соответствует всем современным требованиям. Это позволит учащимся получить полезный опыт, который пригодится в дальнейшем трудоустройстве», — отметила председатель региональной ревизионной комиссии Народного фронта в Еврейской автономной области, директор ОГПОБУ «Технологический техникум» Ольга Семчук.

Она считает, что в целом национальный проект «Образование» позволяет развивать сферу образования, обновлять материально-техническую базу, создавать центры естественнонаучной и технологической направленностей «Точки роста» и многое другое.

«Результат реализации нацпроекта виден на местах», — уверена Ольга Семчук.

Как сообщало ИА REGNUM, в школах восьми сёл Приамурья в 2022 году отремонтируют в рамках нацпроекта «Образование» спортивные залы.