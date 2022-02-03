Барнаул, 3 февраля, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В Барнауле, где из-за штамма «Омикрон» отмечено существенное ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусу, каникулы у первоклассников будут досрочными. Как сообщает сегодня, 3 февраля, пресс-центр городской мэрии, в 21 образовательной организации каникулы для первоклассников начнутся с 7 и продлятся до 13 февраля.

Александра Майер ИА REGNUM Первоклассники

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

В 63 школах дополнительные каникулы состоятся с 14 по 20 февраля. Это связано с необходимостью разобщения коллективов В этот период в кабинетах проведут дезинфекцию и влажную уборку.

Всего в 84 школах краевой столицы обучается более 10 тысяч первоклассников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае отмечена заболеваемость коронавирусом среди детей. С начала нового учебного года выявлены уже 9048 зараженных коронавирусом (рекордные +616 за сутки).

Вместе из более двух тысяч школ, детских садов и средних профессиональных организаций, из-за пандемии полностью закрыты всего пять общеобразовательных организаций, по одному учреждению профессионального и дошкольного образования.

Читайте также: В Алтайском крае не видят необходимости перевода всех школ на «дистант»

Читайте также: «Омикрон» наступает: на Алтае закрывают образовательные заведения