Целинский район, Ростовская область, , 10:52 — REGNUM В Ростовской области перед судом предстанет экс-глава администрации Юловского сельского поселения (Целинский район). Женщина обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщили ИА REGNUM в донском управлении СКР.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следователи полагают, что чиновница требовала от директора сельского дома культуры и двух её подчиненных передавать деньги, начисленные им в качестве стимулирующих выплат. Средства предназначались на проведение праздников. За девять месяцев чиновнице было передано более 130 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд.