Целинский район, Ростовская область, 3 февраля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В Ростовской области перед судом предстанет экс-глава администрации Юловского сельского поселения (Целинский район). Женщина обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщили ИА REGNUM в донском управлении СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Следователи полагают, что чиновница требовала от директора сельского дома культуры и двух её подчиненных передавать деньги, начисленные им в качестве стимулирующих выплат. Средства предназначались на проведение праздников. За девять месяцев чиновнице было передано более 130 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд.