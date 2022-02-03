Чебоксары, , 10:51 — REGNUM В Чувашии дополнительным образованием охватят ещё более 800 детей. Новые кружки и секции появятся в 12 муниципальных образованиях. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Класс робототехники Дарья Антонова © ИА REGNUM

Данным распоряжением утверждена «дорожная карта» по созданию новых мест для дополнительного образования детей на 2022−2024 годы и определён перечень таких организаций. За три года планируется создать 2 тыс. новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ, в том числе в 2022 году — 766.

Сфера допобразования будет расширена в 12 муниципалитетах, в том числе в Чебоксарах и Новочебоксарске. Также новые кружки и секции появятся в Батыревском, Урмарском, Красноармейском, Козловском, Марпосадском, Ядринском, Канашском, Чебоксарском, Цивильском и Моргаушском районах.

Отмечается, что объединения естественнонаучной, технической, спортивной, художественной, туристической и краеведческой направленности появятся на базе школ и учреждений дополнительного образования.

По последним открытым данным министерства образования Чувашии (на 30 января 2020 года), за последние пять лет охват детей дополнительными образовательными программами увеличился на 8% и составляет 73%. Сколько именно ребят ходят в кружки и секции, не уточняется.