Тбилиси, , 10:50 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 77 584 исследований на SARS-CoV-2 выявили 23 664 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 3 февраля обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Исследование ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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Всего на текущую дату в стране выявили 1 250 108 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 1 038 391 победил инфекцию, в том числе 8326 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 15 102 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 42 человека скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 5723 пациента, в оборудованных гостиницах — 1969.

Днём ранее в Грузии в ходе 84 658 исследования выявили 26 320 носителя SARS-CoV-2, что стало «рекордом для республики». Выздоровевшими врачи признали 9555 человек, скончались 44 пациента с COVID-19.