Москва, , 10:50 — REGNUM Законопроект о передаче данных об употребляющих наркотики детях органам опеки без согласия родителей, а также данных о родителях «с проблемами» внесло в Госдуму Заксобрание Краснодарского края, передает корреспондент ИА REGNUM.

Законопроектом предусмотрено внесение изменений в статью 13 федерального закона № 323-ФЭ в части установления правового регулирования доступа к сведениям, составляющим врачебную тайну, органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Авторы обратили внимание на коллизию между федеральным законом № 120-ФЗ, обязывающим обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, проводить индивидуальную профилактическую работу в отношении несовершеннолетних определенных категорий, федеральным законом № 48-ФЗ, определяющим обеспечение своевременного выявления лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, и их устройства, и федеральным законом № 323-ФЗ, запрещающим сообщать какую-либо информацию о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, органам и учреждениям системы профилактики.

Сейчас, отмечают депутаты, не представляется возможным своевременно осуществлять их постановку на учет и проводить в отношении них индивидуальную профилактическую работу, эффективно принимать меры по защите прав и законных интересов несовершеннолетних.

Кроме того, парламентарии обратили внимание на то, что в последние годы участились случаи дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием семей с детьми, не проживающих на территории регионов, где произошло происшествие. Получая тяжелые травмы, родители помещаются в лечебные организации, и в силу своего состояния здоровья не могут выразить согласие или несогласие по вопросу применения мер защиты их детей. Также родители не имеют возможности выполнять свои обязанности в отношении несовершеннолетних детей при помещении (без их согласия) по медицинским показаниям на лечение в психиатрические больницы (как показывает практика, курс лечения может быть длительным — от 14 дней до 6 месяцев). Отсутствие документов, подтверждающих невозможность родителями (единственным родителем) исполнять свои обязанности, не позволяет органам опеки и попечительства выявлять и устраивать детей, попавших в вышеуказанные ситуации, передавать их близким родственникам, в том числе прибывшим из других субъектов страны, приводят аргументы депутаты.

Для урегулирования вопроса предоставления органами управления здравоохранением и медицинскими организациями сведений о несовершеннолетних, родителях (лицах их заменяющих), употребляющих наркотические средства, или психотропные вещества без назначения врача, или одурманивающие вещества, или алкогольную и спиртосодержащую продукцию, а также страдающих психическими расстройствами, представляющими социальную опасность, состоящих под активным диспансерным наблюдением врачей-психиатров, проживающих совместно с детьми, сообщения сведений по запросу органов опеки и попечительства о гражданах, которые в силу внезапной болезни, несчастного случая в результате дорожно-транспортных происшествий не могут осуществлять свои родительские обязанности, законопроектом предлагается дополнить законодательство нормами, допускающими предоставление органам и учреждениям системы профилактики сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя.

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