Омск, 3 февраля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Власти Омской области обнародовали информацию о заболеваемости COVID-19 среди медицинских работников.

(сс) mos.ru. Евгений Самарин Врач

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Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, в связи с особенностями штамма «Омикрон» его распространение идёт очень быстро, выявляется «колоссальное» ежедневное число носителей коронавируса.

«Одно утешает, что болезнь редко проходит с такими тяжёлыми последствиями, как, допустим, от штамма «Дельта», — прокомментировал омский губернатор Александр Бурков.

По его словам, сейчас остро стоит вопрос «достаточности медицинских кадров при кратно возросшей нагрузке на поликлиники».

»Из 711 студентов, которых мы привлекли из нашего медицинского университета работать в поликлиники, в первичное звено, уже 30% заболели. Из 1130 врачей, которые работают в поликлиниках города на приёме, уже сегодня 200 человек больны», — рассказал губернатор.

Власти региона признали, что нагрузка на поликлиники значительно возросла.

«Я вижу эти очереди в поликлиниках, вижу, что сегодня люди по двое суток ждут врачей по вызову на участке, задержки со скорой помощью, — там тоже болеют», — констатировал Бурков.

Из-за заболеваемости среди врачей скорой помощи на линию выходят 80 экипажей вместо 92.

Губернатор призывает население вакцинироваться от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 февраля в Омской области выявлено 145 663 носителя коронавируса, выздоровел 131 051 человек, скончались 3562 ковид-пациента.