Бухарест, 3 февраля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Крупнейший национальный авиаперевозчик Румынии — компания TAROM — объявила о завершении первого этапа своей реструктуризации, в ходе которого были уволены 200 сотрудников организации. Об этом 3 февраля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

(сс) ThePixelman Самолет

Согласно официальной информации, указанные сокращения связаны с оптимизацией работы ряда наземных структур, а также систем продажи и бронирования билетов. Как утверждает руководство компании, изменения не скажутся на качестве полетов и обслуживания пассажиров.

Вместе с тем, TAROM планирует дополнительно привлечь в свои ряды пилотов, бортпроводников, инженеров и механиков. Для этого предусмотрено 1316 вакансий.

В настоящее время в авиакомпании работают 1295 человек. Ежегодно структура перевозит более 1,5 млн пассажиров.