Великие Луки, Псковская область, , 10:48 — REGNUM Два человека погибли при пожаре в Псковской области, их тела нашли в одной из квартир жилого дома. Об этом 3 февраля сообщили в пресс-службе СУ СКР по Псковской области.

Сгоревший дом Пресс-служба СУ СК по Псковской области.

Пожар произошел поздним вечером 2 февраля в части блочного дома, расположенного в деревне Шелково Великолукского района. В ходе тушения в одной из квартир были обнаружены тела двух человек со следами воздействия высоких температур. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области проводится доследственная проверка.

«По предварительным данным, в огне погибли сожители», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия, устанавливают причины возникновения пожара и другие обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.