Оровилл, США, 3 февраля, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Один человек погиб и четверо получили ранения в результате стрельбы в американском городе Оровилл, штат Калифорния. Об этом сообщает CBS.

Скриншот страницы ntv.ru Стрельба в супермаркете США

Стрельба произошла вечером 2 февраля возле небольшого магазина сети AmPm. Мэр города Чак Рейнольдс сообщил, что злоумышленник, ранив пять человек в первом магазине, зашёл в магазин сети Walmart. Затем нападавшего задержали.

«Подозреваемый на данный момент находится под стражей», — написал позже глава города в Facebook.

Один из пострадавших скончался, остальных госпитализировали. В офисе шерифа округа Бьютт уточнили, что стрельба произошла в автобусе компании Greyhound, который остановился за магазином после произошедшего конфликта.

Читайте также: «Это не трагедия, это преступление» — в колледже США убиты два офицера