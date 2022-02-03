Владимир, , 10:45 — REGNUM Во Владимире транспортную компанию обязали оборудовать транспортные средства подъемными устройствами для маломобильных граждан. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В автобусе Klas Tauberman

После прокурорской проверки выяснилось, что в транспорте индивидуального предпринимателя, который осуществляет деятельность в сфере пассажирских перевозок, нет специальных подъемных устройств для маломобильных граждан, а также звуковых и визуальных оповещений пассажиров.

После прокурорского представления перевозчик не устранил нарушения, поэтому в суд был направлен иск. Суд требования прокурора удовлетворил.