Самара, 3 февраля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Новое постановление о мерах по недопущению распространения коронавируса подписал глава Самарской области Дмитрий Азаров. Соответствующий документ 3 февраля опубликован на сайте областного правительства.

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Согласно документу, в регионе приостанавливается проведение всех спортивных соревнований и мероприятий среди детей и подростков.

Кроме этого несовершеннолетним до 15 февраля нельзя будет посещать цирки, кинозалы, театры и другие культурно-досуговые учреждения.

Отмечается, что медицинские организации первичного звена приостанавливают плановую работу, в том числе диспансеризацию. Медицинские работники перейдут на экстренный режим работы и будут оказывать неотложную помощь пациентам. Исключение составляет прием людей с болезнями кровообращения и онкологией, беременных.

Сообщается, что стационарная медпомощь пациентам по показаниям будет оказываться в штатном режиме.

В регионе продолжат выдачу лекарств по льготам.