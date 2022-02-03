Псков, 3 февраля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В Псковской области нашли виновных в порче препаратов для вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина

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В конце 2021 года на предприятии ГП «Фармация» испортилась крупная партия вакцины от коронавируса в объёме 45 тыс. доз. В изучении причин инцидента приняли участие специалисты комитетов Псковской области, а также прокуратура.

По итогам надзорных мер, удалось установить, что причиной порчи препаратов стал выход из строя холодильной установки. В ней был обнаружен брак. Представители администрации области уже связались с поставщиком и провели претензионную работу. Также установили, что в порче вакцин виноваты и сотрудники ГП «Фармация».

"Предприятие не обеспечило ежедневный круглосуточный контроль температуры — и в этой связи не было возможности принять экстренные меры по сохранению препарата», — отметил Михаил Ведерников.

По итогу разбирательства четыре сотрудника предприятия совместно с руководителем получили выговоры. Во избежание возникновения ситуации повторно в холодильном оборудовании установили видеокамеры для осуществления контроля температурного режима.

Отметим, чиновники совместно с прокуратурой направили результаты проверок и решения по ним в правоохранительные органы. Росздравнадзор подготовил предписания, которые направил в суд для наложения штрафов.