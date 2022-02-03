Лондон, , 10:44 — REGNUM Известный игровой журналист и инсайдер Джейсон Шрайер утверждает, что Suicide Squad: Kill the Justice League не выйдет в 2022 году. Об этом он 2 февраля написал в Bloomberg.

Игра Suicide Squad: Kill the Justice League Скриншот с YouTube

Источники, близкие к разработчикам игры, говорят, что Suicide Squad: Kill the Justice League выйдет только в 2023 году. Отмечается, что студии не хватает времени на «полировку» проекта.

Впрочем, официально эта информация пока не подтвердилась.

Напомним, что Suicide Squad: Kill the Justice League — это экшен-игра о команде суперзлодеев под названием «Отряд Самоубийц». По сюжету проекта, им нужно будет убить самых сильных супергероев из Лиги Справедливости.

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