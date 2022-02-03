Москва, 3 февраля, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Заместитель министра транспорта России Дмитрий Зверев и замминистра цифрового развития и транспортаАзербайджана Рахман Гумматов провели переговоры в режиме онлайн по вопросам сотрудничества стран в сфере транспорта. Об этом сообщает пресс-служба российского Минтранса.

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«Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области воздушного, железнодорожного, морского и автомобильного транспорта, планы развития инфраструктуры пунктов пропуска на российско-азербайджанской государственной границе, перспективы внедрения цифровых транспортных систем», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что Зверев и Гумматов также обсуждали возможную подготовку специалистов по данному направлению. Кроме того, в повестке встречи было рассмотрение хода подготовки межправительственного соглашения по эксплуатации автомобильного моста через реку Самур на российско-азербайджанской границе.

По данным Минтранса, стороны договорились и дальше развивать двусторонние отношения и транзитные перевозки. Также они условились активизировать работу по проектам межправительственных соглашений.