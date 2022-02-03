Симферополь, 3 февраля, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Проектно-сметная документация на первый этап строительства автомобильной дороги в обход города Симферополя на участке Донское — Перевальное получила положительное заключение Главгосэкспертизы России. Об этом сообщили 3 февраля в пресс-службе ведомства.

Трасса

Протяжённость четырёхполосной дороги категории IB составит 25,2 км, она соединит федеральную трассу А-291 «Таврида» с дорогой на Южный берег Крыма и обеспечит транзитное движение автотранспорта в обход Симферополя. Обход начнется от транспортной развязки, расположенной на ПК1868 автодороги «Керчь — Феодосия — Белогорск — Симферополь — Бахчисарай — Севастополь (граница Бахчисарайского района)», конечная его точка — на км 155+000 автодороги «Граница с Украиной — Симферополь — Алушта — Ялта».

Строительство объезда даст возможность перераспределить транспортные потоки в направлении Алушты и разгрузить действующий участок автодороги на перегоне от Симферополя до поселка Перевальное.

Первый этап строительства предполагает устройство двух развязок в разных уровнях, семи путепроводов, установку шумозащитных экранов, прокладку кабельных и воздушных линий электропередач, размещение блочно-комплектных трансформаторных подстанций, локальных очистных сооружений и других объектов и коммуникаций.

Застройщиком выступает государственное казенное учреждение Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым», генеральный проектировщик — АО «ВАД». Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2024 году.