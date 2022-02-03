Иркутск, , 10:41 — REGNUM В рабочем посёлке Залари Иркутской области на реконструкцию местной общеобразовательной школы планируется потратить 1,16 млрд рублей. Победителя соответствующего тендера определят 25 февраля 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

В школе Иван Шилов © ИА REGNUM

Заказчиком выступает комитет по управлению муниципальным имуществом Заларинского района. Максимальная цена контракта — 1 169 906 390 рублей. Источник финансирования — средства муниципального образования. МБОУ Заларинская СОШ № 2 располагается в здании на улице Рабочая, 2. Завершить работы должны до 1 декабря 2024 года.

«Гарантийный срок на объект устанавливается сроком на пять лет», — отмечается в техзадании.

Напомним, также в Красноярске планируют построить новую школу. Тендер объявлен на 1,5 млрд рублей и пройдёт в середине февраля. До этого на Ямале объявили аукцион на строительство детской школы искусств со стартовой ценой 1,4 млрд рублей.