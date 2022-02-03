Реконструкцию иркутской школы оценили в миллиард рублей
Иркутск, 3 февраля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В рабочем посёлке Залари Иркутской области на реконструкцию местной общеобразовательной школы планируется потратить 1,16 млрд рублей. Победителя соответствующего тендера определят 25 февраля 2022 года, передаёт ИА REGNUM.
Заказчиком выступает комитет по управлению муниципальным имуществом Заларинского района. Максимальная цена контракта — 1 169 906 390 рублей. Источник финансирования — средства муниципального образования. МБОУ Заларинская СОШ № 2 располагается в здании на улице Рабочая, 2. Завершить работы должны до 1 декабря 2024 года.
«Гарантийный срок на объект устанавливается сроком на пять лет», — отмечается в техзадании.
Напомним, также в Красноярске планируют построить новую школу. Тендер объявлен на 1,5 млрд рублей и пройдёт в середине февраля. До этого на Ямале объявили аукцион на строительство детской школы искусств со стартовой ценой 1,4 млрд рублей.