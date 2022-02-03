Мапуту, , 13:48 — REGNUM Почти 800 школ в Мозамбике были разрушены тропическим штормом «Ана». Власти возвели палатки, которые будут служить временным местом для проведения занятий для 300 тыс. учащихся и 4700 учителей, пострадавших в результате природного катаклизма. Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

Шторм «Ана» затронул страны юго-востока Африки на прошлой неделе, унеся жизни более 80 человек и оставив десятки тысяч людей без домов. В настоящее время регион готовится ко второму шторму, который, как ожидается, пройдет на этой неделе.

Представитель министерства образования Мозамбика Джина Гибунда сообщила, что некоторые школы пережили шторм. Все же, их двери тоже не были открыты для учащихся, так как их используют в качестве крова люди, чьи дома были разрушены.

«Наши школы часто используются в качестве центров для размещения бездомных», — пояснила Гибунда.

Представитель ООН заявил, что шторм «Ана» продемонстрировал существование проблемы климатического кризиса, с которым сталкивается Африка.