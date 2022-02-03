Тюмень, , 10:40 — REGNUM В Тюмени школьник упал с 14 этажа. Об этом сообщает газета «Тюменская область сегодня».

Вид из окна на деревню Гёреме Юлия Скоробогатова © ИА REGNUM

Трагедия произошла вечером 2 февраля 2022 года на улице Революции. Ребёнок выпал из окна дома №228 и скончался на месте.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили изданию в пресс-службе СУ СКР по тюменской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в В Москве 14-летняя школьница выпала из окна 22 этажа и выжила.

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