Вашингтон, , 10:39 — REGNUM Согласно просочившейся информации о встречах в Белом доме, правительство президента США Джозефа Байдена начало подготовку к эвакуации граждан США и местных союзников лишь незадолго до падения Кабула. На этом совещании было принято решение определить страны для транзита и вывозить не менее 5000 человек в сутки. Об этом сообщает информационное агентство Axios.

Армия США покидает Афганистан (сс) U.S. Marine Corps, 1st Lt. Mark Andries. U.S. Central Command Public Affairs

Встреча проходила под председательством Лиз Шервуд Рэндалл, советника по национальной безопасности, и генерала Джона Хейтона, заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов, во второй половине дня 14 августа и продолжалась один час. Через несколько часов после встречи талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вошли в Кабул, и дали американцам всего 15 дней на эвакуацию.

Однако документы показывают, что американские власти не знали, куда направить эвакуированных.

«Администрация будет работать над тем, чтобы определить как можно больше стран в качестве транзитных пунктов, — говорится в четырёхстраничном документе, полученном Axios. — Эти страны должны иметь возможность предоставить временное жильё эвакуированным гражданам США, Афганистана и третьих стран».

В документе содержится обращение к Госдепартаменту США по переговорам с Канадой и европейскими странами о временном размещении эвакуированных афганцев. Документы также показывают, что США планировали эвакуировать из Афганистана не менее 5000 человек в день.

Граждане США, члены их семей, подрядчики правительства США, сотрудники посольства, афганский персонал посольства США, агенты ЦРУ и лица, подавшие заявления на получение иммиграционной визы, получили приоритет в программе эвакуации.

Эмили Хорн, пресс-секретарь Совета национальной безопасности, сообщила информационному агентству Axios, что не будет комментировать просочившиеся документы, но добавила: «Эти заметки, сделанные в ходе только одной встречи, не отражают месяцев работы над этим вопросом».

»В начале лета прошлого года мы работали с Конгрессом над принятием закона, который дал бы нам больше гибкости, чтобы быстрее вывозить наших афганских коллег», — добавила она.

Напомним, глава Белого дома Джо Байден подвергся резкой критике со стороны граждан США после провального вывода американских войск из Афганистана.