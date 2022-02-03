Вашингтон, 3 февраля 2022, 10:39 — REGNUM Согласно просочившейся информации о встречах в Белом доме, правительство президента США Джозефа Байдена начало подготовку к эвакуации граждан США и местных союзников лишь незадолго до падения Кабула. На этом совещании было принято решение определить страны для транзита и вывозить не менее 5000 человек в сутки. Об этом сообщает информационное агентство Axios.
Встреча проходила под председательством Лиз Шервуд Рэндалл, советника по национальной безопасности, и генерала Джона Хейтона, заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов, во второй половине дня 14 августа и продолжалась один час. Через несколько часов после встречи талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вошли в Кабул, и дали американцам всего 15 дней на эвакуацию.
Однако документы показывают, что американские власти не знали, куда направить эвакуированных.
«Администрация будет работать над тем, чтобы определить как можно больше стран в качестве транзитных пунктов, — говорится в четырёхстраничном документе, полученном Axios. — Эти страны должны иметь возможность предоставить временное жильё эвакуированным гражданам США, Афганистана и третьих стран».
В документе содержится обращение к Госдепартаменту США по переговорам с Канадой и европейскими странами о временном размещении эвакуированных афганцев. Документы также показывают, что США планировали эвакуировать из Афганистана не менее 5000 человек в день.
Граждане США, члены их семей, подрядчики правительства США, сотрудники посольства, афганский персонал посольства США, агенты ЦРУ и лица, подавшие заявления на получение иммиграционной визы, получили приоритет в программе эвакуации.
Эмили Хорн, пресс-секретарь Совета национальной безопасности, сообщила информационному агентству Axios, что не будет комментировать просочившиеся документы, но добавила: «Эти заметки, сделанные в ходе только одной встречи, не отражают месяцев работы над этим вопросом».
»В начале лета прошлого года мы работали с Конгрессом над принятием закона, который дал бы нам больше гибкости, чтобы быстрее вывозить наших афганских коллег», — добавила она.
Напомним, глава Белого дома Джо Байден подвергся резкой критике со стороны граждан США после провального вывода американских войск из Афганистана.