Порт-Луи, , 13:48 — REGNUM Маврикий объявил предупреждение о приближении циклона четвертого класса (самый высокий класс циклонов, при которых порывы ветра достигают 120 км/ч). Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

По всему острову в Индийском океане в ближайшее время ожидается дальнейшее ухудшение погоды с выпадением осадков. Циклон должен пройти возле остров в 16:00 по местному времени примерно в 120 км от Гранд-Бэй, туристического курорта, располагающегося в северной части Маврикия. Вдоль прибрежных дорог на юго-западе ожидаются волны высотой до 10 м.

Сильнее всего от сильных ветров страдает электрическая сеть. В настоящее время 14 тыс. домов остаются без электричества — большинство из них находятся в столице страны. Многие местные жители покинули свои дома в поисках убежища в правительственных центрах.

Для оказания помощи пострадавшим, которым необходимо добраться до больницы, полицейские используют бронетранспортеры. Некоторые дороги завалены большим количеством мусора, песка, камней и деревьев.

В последний раз Маврикий переживал подобные погодные условия в 2007 году. Скорость порывов ветра тропического циклона, названного Гамеде, составила 158 км/ч.