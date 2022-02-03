Лусака, 3 февраля, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Военнослужащий из Замбии Хамфри Мангисани получил повышение с младшего капрала до капрала за оказание помощи при родах. Женщина родила ребенка у обочины дороги возле кукурузного поля. Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

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История о подвиге замбийца распространилась по всей стране. По словам Мангисани, его позвали помочь женщине, у которой начались роды. Он заказал такси, чтобы отвезти ее в больницу. Но роды развивались слишком быстро, из-за чего солдат принял решение отказаться от поездки в больницу и начать принимать роды.

«Я быстро нашел лезвие бритвы и перерезал пуповину. Когда она рожала, шел дождь. Я быстро взял ребенка, чтобы отнести в больницу, его мать шла за мной», — рассказал Мангисани.

Солдат рисковал получить выговор за самовольный выход за территорию военной части. Однако вместо этого, военнослужащий был награжден повышением. Бригадный генерал Замбии Келвин Кангума отметил: «Пусть вы и не квалифицированный врач, но вы пошли и успешно помогли этой женщине». Он добавил, что его поступок изменил общественное восприятие вооруженных сил.

Мать малыша разрешила Мангисани выбрать имя для ее новорожденного сына. Замбиец назвал его Раймонд.

По данным министерства здравоохранения Замбии, более 100 новорожденных умирают каждую неделю из-за невозможности своевременно добраться до больницы, которые зачастую находятся далеко.