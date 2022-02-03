Саратов, 3 февраля, 2022, 10:47 — ИА Регнум. В Саратове 14-летнего юношу обвиняют в заведомо ложных сообщениях о предстоящем вооруженном нападении на школу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Преступность

Юноша в октябре 2021 года находился по месту жительства в квартире дома в Октябрьском районе Саратова. Не желая посещать учебное учреждение, он через интернет направил на электронные почтовые ящики отдела образования районной администрации, школы, а также в региональный филиал «ВГТРК» ГТРК «Саратов» заведомо ложную информацию о намерении совершить вооруженное нападение на школу, в которой он обучается.

Сотрудники УФСБ России по Саратовской области смогли установить личность злоумышленника, распространившего ложную информацию. Обвиняемый признался в содеянном и раскаялся.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в январе 2022 года в Саратове несколько раз проверяли школы на вероятность минирования, после поступившей информации о террористических атаках. Личность правонарушителей устанавливается, и грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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