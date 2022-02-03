Ростов-на-Дону, 3 февраля, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В Ростовской области в феврале ожидаются резкие перепады температур. Оттепель, которая продлится до середины месяца, сменится ночными заморозками. Об этом журналистам сообщила ведущий синоптик Ростовского гидрометцентра Ольга Чупрова.

Оттепель

Так, по её словам, в середине первой декады на Дону столбики уличных термометров поднимутся до +10 градусов.

В третьей декаде прогнозируются осадки, преимущественно в виде снега и мокрого снега. В ночные часы температура воздуха понизится до −4…−9 градусов, а при прояснения в северных территориях — до — 15 градусов.

При этом средняя температура в феврале будет выше климатической нормы, а количество осадков — около нормы.