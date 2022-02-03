Аддис-Абеба, 3 февраля, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Эфиопская комиссия по правам человека (EHRC) обвинила органы безопасности крупнейшего региона страны Оромия в убийстве 14 гражданских лиц, среди которых были местные старейшины. Об этом пишет новостное агентство RFI Kiswahili.

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Комиссия опубликовала доклад, получивший название «Резня в Караю» (Караю — место, где произошли нападения). В нем говорится, что органы безопасности Оромии ворвались в дома местных жителей, вывезли их в близлежащий лес и расстреляли. Родственникам было запрещено забирать тела умерших для захоронения. Некоторые из жертв нападения были съедены дикими животными, добавила EHRC.

Утверждается, что убийства последовали за налетами повстанческих группировок на сотрудников полиции Эфиопии. Ранее эфиопские власти сообщили, что за убийствами в Оромии стоит вооруженная повстанческая группировка «Фронт освобождения Оромо».

Региональное правительство не прокомментировало обвинения комиссии. Сообщается, что в Эфиопии участились случаи казней без суда после начала гражданской войны 15 месяцев назад на севере страны.