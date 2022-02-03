Якутск, 3 февраля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Угроза переболеть тяжело коронавирусной инфекцией сохраняется у тех, кто не привит. Об этом предупредила жителей Якутии на брифинге 3 февраля заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«У вакцинированных и ревакцинированных людей медики наблюдают легкое течение заболевания ковидом. Для невакцинированных угроза тяжелого течения заболевания сохраняется. Это мы видим на анализе четырех недель», — отметила вице-премьер республики.

В регионе вакцинированы более 80% взрослых, ревакцинацию прошли 54% из числа привитых якутян.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии федеральные данные о госпитализированных с COVID-19 более, чем в два раза отличаются от статистики, публикуемой оперативным штабом республики. На сайте стопкоронавирус. рф сообщается о 303 госпитализированных 1 февраля, региональными органами власти — о 123.