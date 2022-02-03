Варшава, , 10:34 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий провел пресс-конференцию по итогам переговоров с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем. Об этом 3 февраля сообщает Polskie Radio.

Матеуш Моравецкий Иван Шилов © ИА REGNUM

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Во время мероприятия Моравецкий сообщил, что «Варшава готовится к массовому бегству граждан Украины после возможного вторжения России».

"Мы готовим пункты приема беженцев, готовим медицинскую службу, чтобы сразу помогать прибывшим на местах», — сказал польский политик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Польша предложила Украине военную помощь в связи с «угрозой конфликта с Россией».

Власти России, в свою очередь, неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».