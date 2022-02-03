Барнаул, 3 февраля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В Алтайском крае из-за пандемии коронавируса из более чем двух тысяч школ, детских садов и средних профессиональных организаций по COVID-19 полностью закрыты пять общеобразовательных организаций, по одному учреждению профессионального и дошкольного образования. Подробности со ссылкой на данный регионального министерства образования сообщает пресс-служба алтайского правительства.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Карантин

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Помимо этого известно, что частично карантин действует в 219 школах и 62 группах детских садов. По ОРВИ полностью закрыты 25 школ, шесть дошкольных организаций, частично на карантине 243 школы и 323 группы в детских садах.

Вместе с тем, по оценке начальника отдела организации общего образования и оценочных процедур министерства образования и науки региона Натальи Полосиной, для перехода на удаленное обучение необходимо решить ряд задач.

Как сообщало ИА REGNUM, судя по данным оперативного штаба региона на 2 февраля 2022 года, отмечается рекордная заболеваемость среди детей. С начала нового учебного года выявлены уже 9048 зараженных коронавирусом (рекордные +616 за сутки).

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