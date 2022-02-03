Додома, 3 февраля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Танзанийский фермер Лусиус Кавого заработал состояние на продаже тараканов. Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

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«Люди думали, что я сошел с ума, когда начал разводить тараканов. Сегодня же они приносят мне большие доходы», — рассказал танзаниец.

Тараканы стали настоящей сенсацией в восточноафриканском государстве. В прошлом месяце популярная танзанийская певица и модель Саума Хамиси заявила о своем страстном увлечении питательными насекомыми. История об этом стала вирусной в социальных сетях. По ее словам, тараканы по вкусу напоминают рыбу или крабовое мясо. Танзанийская звезда обжаривает их в кокосовом масле и даже делает тараканьи шашлыки.

Кавого получает большое количество запросов о покупке насекомых от иностранных клиентов. Фермер считает, что такой вид сельского хозяйства еще не прижился среди населения страны.

«Тараканы богаты белками, жирами, витамином В12 и цинком, которые способствуют укреплению иммунитета», — отметила танзанийский диетолог Сколастика Млинга.