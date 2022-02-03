Каа-Хемский район, Тува, , 10:31 — REGNUM В Туве с компании «Тываэнерго» взыскали компенсацию за полученную травму на трансформаторной подстанции. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики, инцидент произошёл в сентябре 2020 года.

Трансформаторная будка в Ишиме Пресс-служба СКР

В тот день девятилетний мальчик во время игры залез в открытый трансформатор. Пострадавшего госпитализировали в больницу с электрическими ожогами обеих рук и правой ноги.

«Вред здоровью ребенку был причинён в результате воздействия электрическим током на трансформаторной подстанции, принадлежащей акционерному обществу «Тываэнерго», — отметили в надзорном ведомстве.

Одной из причин происшествия стало нарушение собственником правил по ограничению доступа к источнику повышенной опасности. Прокуратуры обратилась в суд с требованием выплаты семь пострадавшего 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Судья признал требование обоснованным и удовлетворил иск. К настоящему времени решение суда исполнено в полном объёме.

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