Каа-Хемский район, Тыва, 3 февраля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В Туве с компании «Тываэнерго» взыскали компенсацию за полученную травму на трансформаторной подстанции. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики, инцидент произошёл в сентябре 2020 года.

Пресс-служба СКР Трансформаторная будка в Ишиме

В тот день девятилетний мальчик во время игры залез в открытый трансформатор. Пострадавшего госпитализировали в больницу с электрическими ожогами обеих рук и правой ноги.

«Вред здоровью ребенку был причинён в результате воздействия электрическим током на трансформаторной подстанции, принадлежащей акционерному обществу «Тываэнерго», — отметили в надзорном ведомстве.

Одной из причин происшествия стало нарушение собственником правил по ограничению доступа к источнику повышенной опасности. Прокуратуры обратилась в суд с требованием выплаты семь пострадавшего 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Судья признал требование обоснованным и удовлетворил иск. К настоящему времени решение суда исполнено в полном объёме.