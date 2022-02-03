Орск, Оренбургская область, , 10:31 — REGNUM В Оренбургской области полиция выявила факт крупного уклонения от уплаты налогов орским предпринимателем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Деньги Юлия Комбакова © ИА Красная Весна

По данным полиции, бизнесмен внес в декларацию ложные данные. В результате орчанин уклонился от уплаты налогов и сборов на более чем 75 млн рублей. Преступление раскрыто сотрудниками отдела экономической безопасности противодействия коррупции орского отдела УМВД.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 198 УК РФ («Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица — плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов»). В настоящее время предприниматель находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до трех лет лишения свободы.