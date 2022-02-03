Нью-Йорк, США, , 13:44 — REGNUM Кения воздержалась от голосования по вопросу проведения заседания о действиях России на границе с Украиной, чтобы избежать эскалации напряженности. Об этом пишет новостное агентство Deutsche Wells Idhaa ya Kiswahili.

Постоянный представитель Кении при ООН Мартин Кимани сообщил, что от голосования таке воздержались Габон и Индия, поскольку трения между мировыми державами являются возможной предпосылкой для «холодной войны».

США по просьбе Украины предложили провести в Совете Безопасности ООН заседание по ситуации вблизи украинской границы и действиям российских властей, которые, по мнению Вашингтона, могут представлять угрозу глобальному миру и безопасности. Россия выступила решительно против этого шага, запросив проведение голосования. Однако сливать планы США не удалось.

«Мы сделали это, с целью отразить нашу убежденность в том, что главным спорным вопросом здесь является тупиковое положение между НАТО и Российской Федерацией. Мы считаем, что ситуация так или иначе будет разрешена, и предпринимаемые дипломатические шаги уже дают многообещающие результаты, — заявил кенийский дипломат. — Африка помнит об отказе поиска компромисса и стремлении к полной победе, которые привели к холодной войне. Мы пережили это бурных вооруженных конфликтов и интервенций, которые глубоко подорвали наши мечты о мире, развитии и компетентном, инклюзивном правительстве».

Кения и Индия также отметили, что поддерживают Минские соглашения и нормандский формат.