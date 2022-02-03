Суземский район, , 10:32 — REGNUM Один человек погиб, один госпитализирован в результате столкновения автомобиля и тепловоза в Суземском районе Брянской области, сообщили ИА REGNUM 3 февраля в пресс-службе регионального УМВД.

Железнодорожный переезд (сс) glompie

По предварительной информации, 2 февраля около 13:00 водитель Honda CRV на 19 км автодороги Трубчевск — Суземка проигнорировал запрещающие светофорный и звуковой сигналы и выехал на железнодорожный переезд. Иномарка столкнулась с тепловозом. В результате аварии 31-летний водитель автомобиля скончался на месте, 24-летний пассажир госпитализирован с различными травмами.

У погибшего взяли пробы для установления состояния опьянения.