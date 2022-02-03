Самара, , 10:35 — REGNUM Глава Самарской области Дмитрий Азаров поручил главам муниципалитетов лично координировать работу по ликвидации последствий снегопада в регионе. Об этом он сообщил на совещании в областном правительстве.

Уборка снега Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Азаров отметил, что в настоящее время необходимо каждому главе муниципалитета лично координировать работу по ликвидации последствий непогоды.

«Не допустите чрезвычайных ситуаций (ЧС)», — приводит пресс-служба областного правительства его слова.

Сообщается, что коммунальные и дорожные службы работают в усиленном режиме. При этом особое внимание уделяется расчистке проездов к социальным объектам, медицинским учреждениям, площадкам складирования мусора во дворах, остановкам общественного транспорта.

Азаров подчеркнул, что необходима полная координация служб на дорогах по всей области.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из-за сильного снегопада на двух участках федеральной трассы ограничили движение транспорта. В г. Самаре было приостановлено движение троллейбусов маршрутов №№6 и 16 по ул. Крупской.

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