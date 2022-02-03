Анкара, , 10:35 — REGNUM Турция подтверждает приверженность дальнейшему развитию отношений с Украиной, говорится в опубликованном 3 февраля заявлении турецкого МИД.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, не признает незаконную аннексию Крыма и выступает за мирное решение в Донбассе в соответствии с международным правом», — отмечено в заявлении по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между странами.

В МИД выразили уверенность, что мероприятия с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые пройдут в Киеве, будут способствовать расширению и углублению сферы двустороннего сотрудничества. Анкара подтверждает, что намерена развивать сотрудничество с Киевом «во всех областях на благо наших народов».

Как сообщало ИА REGNUM, визит турецкого лидера в Киев ожидается 3 февраля. Украина и Турция подпишут в том числе соглашение о свободной торговле.

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