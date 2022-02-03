Реюньон, Франция, 3 февраля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Циклон «Бацирай», порывы которого достигают 150 км/ч, беспокоит департамент Реюньон во Франции, передает BFM TV.

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35 000 жителей Реюньона были лишены воды и электричества из-за порывов ветра, сила которых варьируется от 100 до 145 км / ч.

Ранения получили 12 жителей.

Циклон «Бацирай» перевернул пейзаж острова с ног на голову. На месте дороги завалены вырванными с корнем деревьями и их сломанными ветвями. В городах порывы ветра гнули рекламные щиты, сдвигали дорожные знаки.

Как сообщало ИА REGNUM, регион Франции Реюньон готовится к циклону «Бацирай», который в настоящее время находится в 285 км от побережья заморского департамента страны.

Подробнее в материале:Реюньону угрожает циклон «Бацирай»