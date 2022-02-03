Москва, , 10:28 — REGNUM Нефть остается в тесном диапазоне еще с прошлой недели, причем диапазон внутридневных колебаний сужается с каждым днем, а попытки его расширить в том или ином направлении возвращают котировки на исходные позиции, заявил корреспонденту ИА REGNUMдиректор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Нефть Nstitutolula.org

«Сегодня, 3 февраля, нефть марки Brent продолжает осциллировать вокруг отметки $89 за баррель, не решаясь на новую попытку пробоя уровня $90, который привлекает желающих зафиксировать прибыль.

Страны ОПЕК+ решили оставить без изменения темпы наращивания добычи в марте на уровне 400 тыс. баррелей в день.

Решение было ожидаемым, хотя смогло вызвать первоначальную позитивную реакцию с обновлением максимумов в районе $90,50, поскольку у некоторых участников рынка были опасения более агрессивного наращивания производства из-за высоких цен.

Тот факт, что фьючерсы не могут задержаться над психологическим уровнем, не говорит о нерешительности покупателей. Нефтяные быки скорее ждут нового значимого драйвера, который поможет переместить котировки в еще более высокий диапазон.

Отчасти на данный момент рост сдерживается обращением Ирана к Вашингтону с просьбой снять нефтяное эмбарго с целью охлаждения рынка, которому не хватает предложения.

В ближайшей перспективе рынок, вероятно, продолжит определяться с дальнейшим вектором движения, и чем дольше продлится консолидация в боковике, тем выше будет амплитуда движения в том или ином направлении.

Технически Brent напрашивается на фиксацию прибыли и локальную медвежью коррекцию, но отсутствие желающих продавать даже на таких привлекательных уровнях говорит в пользу продолжения восхождения после паузы», — считает эксперт.

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