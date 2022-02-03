Вашингтон, , 10:28 — REGNUM Пользователь с ником Schmooey, самый известный в мире игрок в Guitar Hero, оказался обманщиком. Об этом пишет издание Kotaku.

Игра на гитаре Александр Погожев © ИА REGNUM

Как оказалось, Schmooey, признанный лучшим игроком в Guitar Hero и заработавший на своём «хобби» несколько тысяч долларов США, подделывал видео при помощи различных редакторов. Члены фанатского сообщества Guitar Hero обвинили геймера в обмане, после чего он сознался.

Schmooey извинился перед фанатами игры, удалил все свои ролики с исполнением песен, удалил аккаунты в соцсетях и вернул все награды, полученные за прошедшие годы.

Напомним, что Guitar Hero — это популярная видеоигра, имитирующая игру на гитаре при помощи специального контроллера. В ней геймерам нужно попадать в ритм песни, вовремя нажимая соответствующие клавиши.

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