Москва, , 13:18 — REGNUM Антиправительственная риторика грузинской оппозиции имет основой антироссийскую риторику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 февраля заявил заведующий отделом Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов.

Грузинский флаг

«То, что грузинская оппозиция занимает более жёсткую антироссийскую позицию, это понятно и прогнозируемо. Оппозиция уже давно спекулирует антироссийской риторикой, и это не секрет. Антиправительственная риторика ключевой оппозиционной силы в Грузии, «Единого национального движения», базируется именно на антироссийском формате. Грузия ещё с 2020 года находится в состоянии острого внутриполитического кризиса, который был связан с прохождением оппозиции в парламент. И этот кризис только сейчас, после подведения итогов местных муниципальных выборов, идёт к завершению. И поэтому оппозиция всячески пытается раскачивать ситуацию в стране, мобилизовывать сторонников, в том числе, на антироссийской базе», — сказал эксперт.

Политолог подчеркнул, что грузинские власти, состоящие из представителей партии «Грузинская мечта», занимают более спокойную и уравновешенную позицию, и поэтому не хотят идти на поводу у своих оппонентов и стараются всячески стабилизировать ситуацию.

«Поэтому и эта резолюция, и бодания по поводу формулировок — это, всё-таки, в первую очередь, отголосок внутриполитического кризиса, а не каких-то внешнеполитических идеологем Грузии», — заявил эксперт.

Напомним, что грузинская оппозиция отказалась поддерживать принятую 1 февраля парламентскую резолюцию по Украине, сочтя её недостаточно антироссийской.