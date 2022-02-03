* запрещённая в России организация

Кабул, , 10:28 — REGNUM Заместитель пресс-секретаря талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что утверждения о вмешательстве Афганистана в проблемы безопасности Казахстана не соответствуют действительности. Официальные лица в Казахстане и России недавно заявили, что выходцы из Афганистана также были причастны к беспорядкам в Казахстане.

Флаг Афганистана Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Мы с полной убежденностью отвергаем это утверждение», — сказал Инамулла Самангани.

Самангани добавил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на основании своих обязательств никому не позволят «использовать афганскую территорию в ущерб другой стране».

«Мы полностью доверяем заявлениям наших казахстанских партнёров о переброске боевиков из Афганистана в Казахстан», — заявил два дня назад специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

«Мы хотим разумного и мирного решения проблем в Казахстане и заверяем всех, что с афганской земли не исходит угроза ни одной стране», — подчеркнул Самангани в ответ на эти высказывания.