Москва, 3 февраля, 2022, 10:27 — ИА Регнум. В 2021 году в Москве общий объём кредитования по программе «Семейная ипотека» составил 65,4 млрд рублей. Об этом 3 февраля сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

Он отметил, что активно программой пользуются семьи с одним ребёнком. Такое право появилось у них летом прошлого года.

«С июля 2021 года она стала доступна семьям с первенцем, они получили 3,2 тысячи кредитов — 32% от общего числа выданных по этой госпрограмме в прошлом году. Семьи с двумя детьми получили 4,3 тысячи кредитов — 44% от их количества. На семьи с тремя детьми пришлось 18% кредитов — 1,8 тысячи», — рассказал заместитель мэра.

Как проинформировал министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, средняя ставка по кредитам в Москве в 2021 году в рамках программы составляла 4,76% — на 0,01% меньше, чем в среднем по России.