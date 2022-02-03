Челябинск, 3 февраля, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Самолёт авиакомпании «Россия» из Москвы в Челябинск вынужденно приземлился в аэропорту Магнитогорска. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Maxiss Аэропорт Челябинска

Инцидент произошёл утром 3 февраля. Причиной стали неблагоприятные погодные условия в Магнитогорске.

Всего на рейс были зарегистрированы 55 пассажиров, добавили в ведомстве. По данным онлайн-табло аэропорта Магнитогорска, самолёт уже прибыл в пункт назначения.