Ульяновск, , 10:25 — REGNUM В Ульяновске вынесен приговор двум братьев, которым инкриминировали похищение человека. Их признали виновными, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Фемида Дарья Драй © ИА REGNUM

Фигурантами уголовного дела стали двое братьев из Ульяновска. Правоохранители установили, что ночью 17 апреля 2021 года они напали возле ночного клуба на двоих посетителей, похитив у одного из них сотовый телефон. Следствие также выяснило, что другого потерпевшего они избили, поместили в машину и вывезли в лес у турбазы, где также нанесли телесные повреждения.

Суд признал братьев виновными в разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ) и похищении человека (п. «а, в» ч. 2 ст. 126 УК РФ), назначив им реальное лишение свободы в колонии строгого режима: соответственно девять лет и один месяц, шесть лет и шесть месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года в Ульяновске завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины, обвинив его в похищении человека и вымогательства. Следствие считает, что он требовал с потерпевшего передавать ему 20 тыс. рублей ежемесячно.

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