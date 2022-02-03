Ульяновск, 3 февраля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. В Ульяновске вынесен приговор двум братьев, которым инкриминировали похищение человека. Их признали виновными, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

Фигурантами уголовного дела стали двое братьев из Ульяновска. Правоохранители установили, что ночью 17 апреля 2021 года они напали возле ночного клуба на двоих посетителей, похитив у одного из них сотовый телефон. Следствие также выяснило, что другого потерпевшего они избили, поместили в машину и вывезли в лес у турбазы, где также нанесли телесные повреждения.

Суд признал братьев виновными в разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ) и похищении человека (п. «а, в» ч. 2 ст. 126 УК РФ), назначив им реальное лишение свободы в колонии строгого режима: соответственно девять лет и один месяц, шесть лет и шесть месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года в Ульяновске завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины, обвинив его в похищении человека и вымогательства. Следствие считает, что он требовал с потерпевшего передавать ему 20 тыс. рублей ежемесячно.

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