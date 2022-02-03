Берлин, , 10:24 — REGNUM Согласно данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), продажи гибридных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и аккумуляторными батареями впервые в 2021 году превзошли продажи дизельных автомобилей в ЕС, правда всего на 48 автомобилей.

Электромобиль Kirill Borisenko

Согласно статистике ACEA, один из 11 автомобилей, проданных в Европе в 2021 году, был электрическим, с батарейным питанием.

За весь прошлый год в Европейском союзе было зарегистрировано 1,9 млн гибридных и электрических транспортных средств с аккумуляторами, что является значительным скачком по сравнению с 1,1 млн, зарегистрированными в 2020 году.

Данные показывают, что в 2021 году продажи электромобилей в ЕС выросли на 63,1 процента до почти 878 500 автомобилей, а продажи подключаемых гибридов выросли на 70,7 процента до почти 867 100 единиц, сообщает агентство Tanjug.

Автомобили с бензиновым двигателем оставались наиболее распространенным типом транспортных средств, но их доля в общем объеме продаж была ниже, чем годом ранее, и на них приходилось 40 процентов новых регистраций по сравнению с 48 процентами в 2020 году.